В Желтом море прошли совместные учения ВМФ России и ВМС Китая

МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. В акватории Желтого моря завершился активный этап совместных маневров Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Китая, получивших наименование «Морское взаимодействие – 2026».
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