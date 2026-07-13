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В Желтом море прошли совместные учения ВМФ России и ВМС Китая

В Желтом море прошли совместные учения ВМФ России и ВМС Китая

МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. В акватории Желтого моря завершился активный этап совместных маневров Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Китая, получивших наименование «Морское взаимодействие – 2026».

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