78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Попов
    Проводить массаж с дубинками течения месяцев, штрафовать и депортировать домой! Ещё обижается что их назвали дикариПосле массовой др...
  • Сергей Матвеенко
    Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя!Стало известно ещ...
  • Дворников Владимир
    Молодец Собчак .Собчак выложила в...

Чемпион мира Шмырёв смартфоном обыграл петербургских школьников в пинг-понг

Настольный теннис предложили включить в программу уроков физической культуры. Трёхкратный чемпион мира по пинг-понгу Максим Шмырёв в рамках открытия зимней серии событий социально-экологического проекта «Ладога Фест» провёл мастер-класс по настольному теннису для учащихся школы № 564 Адмиралтейского района Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх