Чемпион мира Шмырёв смартфоном обыграл петербургских школьников в пинг-понг

Настольный теннис предложили включить в программу уроков физической культуры. Трёхкратный чемпион мира по пинг-понгу Максим Шмырёв в рамках открытия зимней серии событий социально-экологического проекта «Ладога Фест» провёл мастер-класс по настольному теннису для учащихся школы № 564 Адмиралтейского района Петербурга.