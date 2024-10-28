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Пети о Бруну: «Был ужасен против «Вест Хэма», показал себя как слабый капитан – у него нет качеств для этого. Хочется просто сказать ему замолчать»

«МЮ» проиграл «Вест Хэму» (1:2) в матче 9-го тура АПЛ.  «Единственная стабильная вещь в «Манчестер Юнайтед» сейчас – это их средний уровень игры, который наблюдается уже несколько лет.

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