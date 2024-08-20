Астон Мартин

ну и чего тебе думалка напряженная выдала , откройте секретик , а то все вокруг да около , слова общие и фраз многообразие а смыл где то затерялся , а мы оценим и скажем да , этот парень прав , как же мы раньше то не догадались , а оно вон как устроено ...???🤔