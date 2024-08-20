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Блицхрюк

Блицхрюк

Минутка высокой моды в связи с номером выпускаТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Чернигов? Думала про него забыли
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11 час.
Астон Мартин
ну и чего тебе думалка напряженная выдала , откройте секретик , а то все вокруг да около , слова общие и фраз многообразие а смыл где то затерялся , а мы оценим и скажем да , этот парень прав , как же мы раньше то не догадались , а оно вон как устроено ...???🤔
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9 час.
Вик Норд
Легко.Вам инструкцию прислать?
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5 час.

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