Минутка высокой моды в связи с номером выпускаТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Блицхрюк
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Чернигов? Думала про него забыли
Ответить
11 час.
Астон Мартин
ну и чего тебе думалка напряженная выдала , откройте секретик , а то все вокруг да около , слова общие и фраз многообразие а смыл где то затерялся , а мы оценим и скажем да , этот парень прав , как же мы раньше то не догадались , а оно вон как устроено ...???🤔
Ответить
9 час.
Вик Норд
Легко.Вам инструкцию прислать?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии