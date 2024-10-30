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Главред Дрозденко назвал Харрис лучшим для РФ кандидатом на пост президента США

Главред Дрозденко назвал Харрис лучшим для РФ кандидатом на пост президента США

Главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко заявил, что Камала Харрис является наиболее предпочтительным для России кандидатом в президенты США, поскольку ею будут управлять несколько противоборствующих в Вашингтоне группировок.

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