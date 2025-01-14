Общую визуализацию благоустройства прилегающей территории мемориального комплекса вынесут на общественное обсуждение, как и вопрос о переименовании переулка.
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Общую визуализацию благоустройства прилегающей территории мемориального комплекса вынесут на общественное обсуждение, как и вопрос о переименовании переулка.