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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков об Аргентине на ЧМ: «Из-за Месси переживал за них. Не люблю, когда так играют против меня – это некрасиво, но на то она и Аргентина, наверное»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в интервью Спортсу’’ поделился впечатлениями о прошедшем чемпионате мира.

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