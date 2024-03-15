Кучно пошли: в регионах РФ массово фиксируются задержания агентов украинских спецслужб

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже. В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в городе.
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