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У «Адмирала» 6 поражений в 8 матчах сезона. Команда идет на 11-м месте на Востоке

Команда из Владивостока сегодня уступила «Динамо» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  В 8 матчах сезона у команды под руководством Леонида Тамбиева набрано 6 очков.

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