Sony оценила PlayStation 5 Pro 30th Anniversary в стиле первой PlayStation в $1000 Компания Sony сегодня ...

Sony оценила PlayStation 5 Pro 30th Anniversary в стиле первой PlayStation в $1000Компания Sony сегодня начала продажи игровой консоли PlayStation 5 Pro, а также объявила стоимость специальной версии PlayStation 5 Pro 30th Anniversary Limited Edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)