😳Мошенники в октябре смогли украсть около 10 млн записей о россиянах — Роскомнадзор. ☝️☝️☝️ А вам приходилось сталкиваться с "разводом"? Получилось вернуть украденные деньги?.
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😳Мошенники в октябре смогли украсть около 10 млн записей о россиянах — Роскомнадзор. ☝️☝️☝️ А вам приходилось сталкиваться с "разводом"? Получилось вернуть украденные деньги?.