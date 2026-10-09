Топ 20 тульских оружейников: Геннадий Алексеевич Денежкин

Геннадий Алексеевич Денежкин посвятил жизнь проектированию реактивных систем залпового огня. Он работал главным конструктором и первым заместителем генерального директора ГНПП «Сплав», а его имя неразрывно связано с целой эпохой в развитии отечественной реактивной артиллерии.