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Тульские новости

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Топ 20 тульских оружейников: Геннадий Алексеевич Денежкин

Топ 20 тульских оружейников: Геннадий Алексеевич Денежкин

Геннадий Алексеевич Денежкин посвятил жизнь проектированию реактивных систем залпового огня. Он работал главным конструктором и первым заместителем генерального директора ГНПП «Сплав», а его имя неразрывно связано с целой эпохой в развитии отечественной реактивной артиллерии.

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