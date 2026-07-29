Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Коллективный гитлер, кейтель и геббельс должны ответить перед трибуналом за преступления на Украине

Коллективный гитлер, кейтель и геббельс должны ответить перед трибуналом за преступления на Украине

Суд над Западом: Европа выплатит репарации, а что ждет Макрона и МерцаЯн Гагин: Процесс наподобие Нюрнбергского логично провести в Минске Европе придется понести ответственность за убийства наших граждан и выплатить компенсацию за войну, развязанную против России, заявили в Совете Федерации.

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