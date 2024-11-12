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Русское оружие

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📹🏮Экипажи Т-72Б3М группировки войск "Центр" весьма успешно выводят из строя фортификационную инфраструктуру и "кочующие" расчеты минометов MO-120-RT61 ВСУ под Красноармейском.

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