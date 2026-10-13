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История захватывает университеты: ЕГЭ по ней расширят, а число специальностей с историей как ключевой дисциплиной растёт

Кремль берётся за умы? Фальков заявил о «беспрецедентном внимании» к истории в вузах: ЕГЭ по ней расширят, а по поручению Путина растёт число специальностей, где история — ключевая.

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