Счетная палата проверила расходы на геодезические работы

Счетная палата упрекнула "Роскартографию" в увеличении доходов сотрудников организации. Об этом говорится в отчете о проверке СП закупок в сфере геодезии и картографии, проведенных Росреестром в 2022 году.
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