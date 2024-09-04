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New Lennon doc проливает свет на предубеждение, с которым столкнулась Йоко Оно (Yoko Ono)

New Lennon doc проливает свет на предубеждение, с которым столкнулась Йоко Оно (Yoko Ono)

“Меня считали уродливой женщиной, которая убрала ваш памятник. Некоторые из его ближайших друзей сказали мне, что, вероятно, мне следует оставаться на заднем плане, мне следует заткнуться”   Готовится к выходу новый документальный фильм о Джоне Ленноне и Йоко Оно (John Lennon and Yoko Ono), посвященный ранним годам жизни пары в Нью-Йорке.

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