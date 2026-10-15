Хоккейный клуб «Лада» из Тольятти впервые за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сумел обыграть петербургский СКА.
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