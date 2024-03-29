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Передача Кузнецова помогла «Каролине» разгромить «Детройт»

«Каролина» всухую обыграла «Детройт». Евгений Кузнецов сделал голевую передачу. В Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз».

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