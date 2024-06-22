В группах Евро-2024 завершился 2-й тур, известны 3 из 16 участников плей-офф

На чемпионате Европы в Германии все команды провели по два матча. Перед заключительным, третьим туром групповой стадии, который пройдет с 23 по 26 июня, известны всего 3 из 16 участников плей-офф – Германия, Испания и Португалия.
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