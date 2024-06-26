В Госдуме предлагают ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

В целях увеличения материального обеспечения пенсионеров, имеющих стаж работы не менее 30 лет, депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости, сообщает RT.
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