В Госдуме предлагают ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

В целях увеличения материального обеспечения пенсионеров, имеющих стаж работы не менее 30 лет, депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости, сообщает RT.