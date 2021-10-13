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В Австралии два подростка зверски убили 14 кенгуру, переехав их внедорожниками (фото)

В Австралии два подростка зверски убили 14 кенгуру, переехав их внедорожниками (фото)

Двое австралийских тинейджеров с особой жестокостью расправились с символом страны — кенгуру. Юные изуверы убили стадо из 14 особей и разбросали их останки по прибрежному городу Бейтсон-Бэй неподалеку от Сиднея, пишет BBC News.

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