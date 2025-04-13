В Казани произошел масштабный сбой в работе светофоров

Госавтоинспекция Казани сообщила о массовом сбое в работе светофоров. В настоящее время светофоры не функционируют на следующих пересечениях: улицы Тэцевская и Химическая, Юлиуса Фучика и Минская, Качалова и Ипподромная, Фучика и Чишмяле, Меховщиков и Татарстан, Адоратского и Четаева.
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