В Казани произошел масштабный сбой в работе светофоров

Госавтоинспекция Казани сообщила о массовом сбое в работе светофоров. В настоящее время светофоры не функционируют на следующих пересечениях: улицы Тэцевская и Химическая, Юлиуса Фучика и Минская, Качалова и Ипподромная, Фучика и Чишмяле, Меховщиков и Татарстан, Адоратского и Четаева.