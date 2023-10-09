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Русская весна

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Израиль игнорировал сигналы египетской разведки об опасности — The Times of Israel

Израиль игнорировал сигналы египетской разведки об опасности — The Times of Israel

Израиль игнорировал сигналы египетской разведки об опасности. Под таким заголовком вышла статья в The Times of Israel.

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