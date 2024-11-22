США наложили блокирующие санкции на уральский банк «Синара»

Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении блокирующих санкций в отношении банка «Синара», а также двух екатеринбургских компаний: АО «Ведение реестров компаний» (ВРК) и АО «Регистратор-Капитал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии