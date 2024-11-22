НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

4 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Щас ишаков из сразии завезут.Свердловская обла...
  • Виктор Мальцев
    варовал -значит конфиксация имущества ,тюрмаЭкс-министр транс...
  • Владимир Уфимцев
    Посмотрел на аватарку и вспомнил анекдот, из "времен Совдепии": - "... и везде то вы были, Семён Сёныч!... И всё то в...В Екатеринбурге п...

США наложили блокирующие санкции на уральский банк «Синара»

США наложили блокирующие санкции на уральский банк «Синара»

Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении блокирующих санкций в отношении банка «Синара», а также двух екатеринбургских компаний: АО «Ведение реестров компаний» (ВРК) и АО «Регистратор-Капитал».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх