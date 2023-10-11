Собянин: Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Причину инцидента с двумя поездами на станции «Печатники» установит специальная комиссия Движение поездов на Люблинско-Дмитриевской линии метро после инцидента с двумя составами будет запущено в ближайшие несколько часов.
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