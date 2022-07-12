Popcaketv

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Чимин накинулся на Тэхена: «Прекрати пользоваться Чонгуком! Я больше не подпущу тебя!»

Чимин накинулся на Тэхена: «Прекрати пользоваться Чонгуком! Я больше не подпущу тебя!»

Если верить инсайдерам, Чонгук (Jungkook) сегодня вернулся домой после больницы и решил взять небольшой отпуск, чтобы отдохнуть и окончательно прийти в себя.

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