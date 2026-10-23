В ночь на 22 октября 2026 года западные регионы Украины содрогнулись от серии мощных ударов. Основной целью российской армии стала Ровенская область — ключевой транспортный узел, через который из Польши непрерывным потоком идут военные грузы для ВСУ.
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