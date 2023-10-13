Волшебная таблетка, скальпель и укол: Профессор развеял мифы о модной медицине

С каждым годом пластическая хирургия становится всё более востребованной. Ради того, чтобы оставаться молодыми и привлекательными как можно дольше, женщины готовы лечь под нож, отдать последние сбережения, залезть в кредиты.
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