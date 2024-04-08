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Welt: Украина останется без снарядов еще долгое время

Welt: Украина останется без снарядов еще долгое время

Несмотря на то, что Чехия и Эстония согласились самостоятельно закупить боеприпасы для Украины, киевский режим еще долгое время будет на голодном пайке, заявил Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt.

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