Welt: Украина останется без снарядов еще долгое время

Несмотря на то, что Чехия и Эстония согласились самостоятельно закупить боеприпасы для Украины, киевский режим еще долгое время будет на голодном пайке, заявил Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt.
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