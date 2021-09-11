Газета Труд

403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вылитый литой
    в такой одежде они наверное прокисли от запаха пота и мочи..........На очереди Базара...
  • Виктор Михайлов
    Дурень думками богатеет !«Нафтогаз»: «Севе...
  • Vasil Cornev
    Давно пора !Вице-спикер Госду...

США отреагировали на завершение «Северного потока-2»

США отреагировали на завершение «Северного потока-2»

Соединенные Штаты не изменили своего мнения и полагают, что построенная «Газпромом» в Балтийском море газотранспортная магистраль «Северный поток-2» является инструментом геополитического давления России на Европу, для европейцев это плохой проект.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх