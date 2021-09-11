США отреагировали на завершение «Северного потока-2»

Соединенные Штаты не изменили своего мнения и полагают, что построенная «Газпромом» в Балтийском море газотранспортная магистраль «Северный поток-2» является инструментом геополитического давления России на Европу, для европейцев это плохой проект.
Соединенные Штаты не изменили своего мнения и полагают, что построенная «Газпромом» в Балтийском море газотранспортная магистраль «Северный поток-2» является инструментом геополитического давления России на Европу, для европейцев это плохой проект.
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