Новая МБР с гиперзвуковым блоком «Авангард» поставлена на боевое дежурство в Ясненской дивизии РВСН

Очередная межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковым блоком "Авангард" поставлена на боевое дежурство в Оренбургской области, ракетный комплекс поступил на вооружение Домбаровской (Ясненской) ракетной дивизии РВСН.
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