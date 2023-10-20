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Новая МБР с гиперзвуковым блоком «Авангард» поставлена на боевое дежурство в Ясненской дивизии РВСН

Новая МБР с гиперзвуковым блоком «Авангард» поставлена на боевое дежурство в Ясненской дивизии РВСН

Очередная межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковым блоком "Авангард" поставлена на боевое дежурство в Оренбургской области, ракетный комплекс поступил на вооружение Домбаровской (Ясненской) ракетной дивизии РВСН.

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