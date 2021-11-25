Политика как она есть

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Что-то Моргенштерн быстро так напрягся после упоминания его Бастрыкиным

Что-то Моргенштерн быстро так напрягся после упоминания его Бастрыкиным

Услышав о быстрой и трусливой неоднозначной реакции Алишера Валеева (Моргенштерна по маме) на слова Александра Ивановича Бастрыкина, председателя СК РФ, упомянувшего скандального исполнителя и блогера в своей речи от 23.

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