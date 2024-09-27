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Вагенкнехт: Германия должна перестать помогать Киеву, если он взорвал СП

Вагенкнехт: Германия должна перестать помогать Киеву, если он взорвал СП

Украина может быть причастна к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Депутат бундестага Сара Вагенкнехт уверена, что если это подтвердится, то Киев должен возместить ФРГ ущерб.

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