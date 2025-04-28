В Москве стартовала регистрация на весенний велофестиваль на Садовом кольце

В Москве открыта регистрация на традиционный весенний велофестиваль, который состоится 17 мая. Как сообщает портал департамента транспорта столицы, в этом году мероприятие вновь пройдет в формате масштабного заезда по Садовому кольцу.
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