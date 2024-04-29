Часы самого богатого человека, погибшего на «Титанике», продали за 1,4 млн евро

Самую высокую ставку сделал частный коллекционер из США.Золотые карманные часы, принадлежавшие миллионеру Джону Джейкобу Астору — одному из самых богатых пассажиров на борту «Титаника», — были проданы на аукционе за 1,4 млн евро.