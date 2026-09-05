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Инцидент в Санкт-Петербурге: 6-летняя девочка проглотила стоматологический инструмент

Описание инцидента В одной из медицинских клиник Санкт-Петербурга шестилетняя девочка во время стоматологического лечения случайно проглотила небольшой медицинский инструмент, который попал в её пищевод.

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