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Царьград

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«Зенит» вернул вратаря Дёгтева из «Сочи» за пять лет

«Зенит» вернул вратаря Дёгтева из «Сочи» за пять лет

Пресс-служба петербургского клуба объявила о возвращении голкипера Александра Дёгтева. «Зенит» и «Сочи» достигли договорённости о трансфере, а трудовой договор с выпускником «Газпром»-Академии подписан сроком на пять лет.

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