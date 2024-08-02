Израиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране© AP Photo / Vahid Salemi Михаил Катков В ближайшие время Иран может запустить сотни ракет и беспилотников по крупнейшим городам Израиля, сообщают западные СМИ.