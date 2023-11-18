В Госдуме предложили ввести региональную льготную ипотеку

Ипотечную программу для малых городов России могут разработать к началу следующего года. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на обращение председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова в правительство РФ по данному вопросу.
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