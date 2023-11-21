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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монте Моррис вернется не раньше января. У игрока растяжение четырехглавой мышцы

Разыгрывающий «Детройта» Монте Моррис восстанавливается после растяжения правой четырехглавой мышцы. Игрок пройдет повторное обследование через 6-8 недель после PRP-инъекции.

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