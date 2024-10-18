Россиянам посоветовали не пить слишком много кофе осенью

Чтобы не поправиться осенью, надо постараться сохранить уровень физической активности, обязательно высыпаться и по возможности пить меньше кофе, посоветовала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская.
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