Россиянам посоветовали не пить слишком много кофе осенью

Чтобы не поправиться осенью, надо постараться сохранить уровень физической активности, обязательно высыпаться и по возможности пить меньше кофе, посоветовала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская.