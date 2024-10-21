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Почему БРИКС в Казани может стать новой Ялтой, корейский заход на СВО и похоронный план Зеленского, 20 октября

Почему БРИКС в Казани может стать новой Ялтой, корейский заход на СВО и похоронный план Зеленского, 20 октября

5,4K прочтений Вчера Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как изменит мир саммит БРИКС в Казани, почему США не до плана Зеленского и что значит обрушение ФРС — в обзоре новостей за неделю с 14 по 20 октября.

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