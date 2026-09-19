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Аргументы недели

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«Отпусти Украину»: британский эксперт по «геополитическим разводам» Джонсон дал России «любовный» совет

«Отпусти Украину»: британский эксперт по «геополитическим разводам» Джонсон дал России «любовный» совет

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, которое сам сэр Борис, вероятно, считает вершиной дипломатической мысли, а остальные — вершиной чего-то другого.

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