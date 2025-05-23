Бастрыкин вмешался в дело о нападении собак на детей в иркутском СНТ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручил руководителю СУ СК РФ по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования дела, связанного с нападениями бездомных собак на детей в иркутском СНТ «Энергетик-3».
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