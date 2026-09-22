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МОСИНФОРМ

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«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве с 23 по 24 сентября

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве с 23 по 24 сентября

Гидрометцентр РФ предупредил об усилении ветра в Москве и Подмосковье. В обоих регионах объявлен «желтый» уровень погодной опасности: предупреждение вступит в силу 23 сентября в 12:00 и завершится 24 сентября в 6:00.

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