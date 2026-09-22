«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве с 23 по 24 сентября

Гидрометцентр РФ предупредил об усилении ветра в Москве и Подмосковье. В обоих регионах объявлен «желтый» уровень погодной опасности: предупреждение вступит в силу 23 сентября в 12:00 и завершится 24 сентября в 6:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Люсиновской за...
- Собянин: В Южном ...
- МЕ Российскими батар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым