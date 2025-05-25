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Александр Онищенко: «Ломали ноги в СИЗО». О пытках, Порошенко и миллиардах, которые Украина так и не вернула

Александр Онищенко: «Ломали ноги в СИЗО». О пытках, Порошенко и миллиардах, которые Украина так и не вернула

Как НАБУ фабриковало дело против меня — и почему «преступная схема» была узаконена? Что скрывают аудиозаписи Порошенко, которые могли взорвать украинскую политику? Кому выгодно сделать меня «главным коррупционером Украины» — и где грань между правдой и заказом? Вот уже почти десять лет я нахожусь за пределами Украины, продолжая оспаривать обвинения в создании «организованной преступной группы» и нанесении ущерба государству на сотни миллионов гривен.

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