Длительность рабочего дня побила рекорд

В Росстате рассказали о длительности рабочего дня в России. Согласно приведенным данным, средняя длина рабочего дня в стране в минувшем году увеличилась до 7,17 часа (максимума за 19 лет), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.