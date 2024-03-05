Длительность рабочего дня побила рекорд

В Росстате рассказали о длительности рабочего дня в России. Согласно приведенным данным, средняя длина рабочего дня в стране в минувшем году увеличилась до 7,17 часа (максимума за 19 лет), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.
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