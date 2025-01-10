Ведьмаку не платите — заплатите Йиндржиху. Предварительные обзоры Kingdom Come: Deliverance II показывают хорошую оптимизацию и отсутствие багов

Игра Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios выходит уже 4 февраля, а сегодня блогерам и журналистам разрешили опубликовать свои впечатления от продолжения игры, которую порой называют чешским «Ведьмаком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии