‼️🇷🇺 Войска "коалиции желающих" на Украине станут законной военной целью для России, — МИД ▪️Их размещение в стране неприемлемо, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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‼️🇷🇺 Войска "коалиции желающих" на Украине станут законной военной целью для России, — МИД ▪️Их размещение в стране неприемлемо, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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